Москва, 5 мая, 2016, 13:53 — ИА Регнум. В России День Победы в Великой Отечественной войне по-прежнему воспринимается как один из важнейших российских праздников, но количество собирающихся праздновать его после 65-летия Победы сокращается год от года. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад победы. 2015

Так, в 2013 и 2014 годах День Победы праздновали 70% жителей России. В 2015 году — 65% опрошенных, в 2016 году собираются праздновать 63% граждан.

Опрос проводился 22−25 апреля 2016 года. Опрошены 800 жителей России. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.