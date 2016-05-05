Чебоксары, 5 мая, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Государственное унитарное предприятие «Чувашавтотранс», убыточная работа которого из года в год подвергается критике со стороны правительства, продолжает находиться «в сложнейшей ситуации» и сегодня «балансирует на грани банкротства». Долги государственного перевозчика составляют 175 млн рублей, из бюджета республики на поддержку работы предприятия выделяется 77 млн рублей. В связи с этим необходима не только оптимизация маршрутной сети, но и проведение реформы на рынке пассажирских перевозок. Об этом заявил премьер-министр Чувашии Иван Моторин в эфире программы «Вести. Интервью».

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Комментируя ситуацию на предприятии, премьер подчеркнул, что «Чувашавтотранс» в настоящее время находится «в сложнейшей ситуации». На реплику о том, что перевозчик в этом состоянии — уже последнее десятилетие, Иван Моторин сослался на то, что «каждый год был поиск выхода из этой ситуации», ежегодно принимались «разные спасительные решения».

«Ранее мы несколько лет подряд отсуживали компенсацию у федерального правительства, и эти средства помогали сбалансировать бюджет предприятия. Но сегодня этих механизмов нет. Сегодня мы видим, что предприятие имеет огромную задолженность — это порядка 175 млн рублей, из них свыше 110 млн рублей — просроченные долги, которые уже должны были быть выплачены. По многим есть судебные решения, и соответственно, предприятие балансирует на грани банкротства», — признал председатель чувашского правительства.

Премьер констатировал, что «за последнее десятилетие предприятие потеряло рынок платного пассажира». Помимо этого, «есть вопросы к дисциплине внутри самого предприятия, когда часть выручки не доходит до предприятия, где-то она растворяется»: «Понятно, когда идёт задержка зарплаты, водитель старается, наверное, эту зарплату получить сам».

Говоря о мерах поддержки и механизмах решения проблемы, премьер напомнил, что ежегодно предприятие получает субсидии из регионального бюджета. В этом году «на компенсацию социальных маршрутов» предусмотрено 77 млн рублей. В дальнейшем эта сумма может возрасти: «Если предприятие не решит вопросы за счёт внутренних резервов, то вопрос об увеличении субсидий всё равно рано или поздно встанет».

«Предприятию сегодня в том виде, в котором оно существует, без дополнительной помощи со стороны правительства будет тяжело существовать, и поэтому нужно всё-таки проводить реформы», — считает Иван Моторин. В связи с этим ожидаются структурные изменения, оптимизация управленческого персонала и менеджмента. Кроме того, часть функций может быть передана на муниципальный уровень: «Мы предоставим муниципальным властям возможность работать по внутримуниципальным маршрутам».

«Всё это будет идти постепенно, без нанесения ущерба, в первую очередь для наших граждан», — подчеркнул премьер Чувашии.

По данным региональных властей, в 2015 году «Чувашавтротнанс» получил убыток в размере 46 млн рублей (по итогам 2014 года убыток составил 2,2 млн рублей). По данным Минтранса со ссылкой на оператора учета (ООО «ЕТК»), среднегодовой размер выпадающих доходов «Чувашавтотранса» от перевозки пассажиров льготных категорий составляет 140 млн рублей.

На сегодняшний день на предприятии трудятся 1600 работников. В структуру «Чувашавтотранса» входят 6 филиалов, автопарк насчитывает 484 автобуса, из них 76% — со сроком эксплуатации свыше 5 лет. Предприятие работает на 342 маршрутах.

В Минтрансе отмечают, что в целях стабилизации финансовой ситуации разработан план финансового оздоровления, включающий оптимизацию штатной структуры и филиальной сети, формирование оптимальной маршрутной сети республики с упразднением дублирующих коммерческих маршрутов. Власти рассчитывают сформировать маршрутную сеть в зависимости от потребностей в перевозках, совмещая выгодные и нерентабельные маршруты, а также упразднять дублирующие. Кроме того, в планах Минтранса Чувашии — доведение до 30% безналичной оплаты за проезд за счёт планируемого выпуска зарплатных банковских карт с транспортным приложением.