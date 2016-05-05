Москва, 5 мая, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Сборная России осталась на 27-м месте в обновленном майском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), заработав 821 очко. Свежая версия рейтинга опубликована на сайте футбольной федерации.

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Первая десятка рейтинга не претерпела изменений. Сборная Аргентины с 1532 очками находится на первом месте, второе — за сборной Бельгии. На третьей строке находится сборная Чили, четвертое занимает сборная Колумбии, пятое — команда Германии.

В первой десятке держатся Испания, Бразилия, Португалии, Уругвай. Замыкает десятку лучших команда Англии, имеющая на данный момент 1069 очков.

Самое последнее 204-е место рейтинга ФИФА делят сборные Тонга, Сомали, Эритреи, Багамских островов, Ангильи и Джибути.

Напомним, при составлении ежемесячного рейтинга ФИФА учитываются результаты матчей, сыгранных командами исключительно за последние четыре года. Для придания более весомого значения недавним матчам, применяется коэффициент давности встречи: коэффициент игр последних 12 месяцев выше, чем коэффициент матчей, сыгранных 24 месяца назад. Кроме того, при составлении рейтинга учитываются важность матчей и квалификация соперников.