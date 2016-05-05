Иваново, 5 мая, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Задержанию первого заместителя председателя правительства Ивановской области Дмитрия Куликова предшествовали обыски в здании облправительства. Как подтвердили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, следственные действия проводились 4 мая в рамках уголовного дела в отношении вице-спикера областной думы, бывшего главы Иванова Вячеслава Сверчкова.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж Эльдар Рязанов. 1966. СССР Следователь

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Задержан первый зампредседателя правительства Ивановской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 мая, СУ СКР по Ивановской области объявило о задержании первого вице-премьера регионального правительства Дмитрия Куликова. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2014 году он получил от экс-главы города Иваново Вячеслава Сверчкова пять миллионов рублей «за решение вопросов, связанных с оборотом земельных участков».

Сам Сверчков был задержан в начале февраля этого года — по обвинению в получении взятки в 12 млн рублей от местного бизнесмена (и по совместительству депутата гордумы) за содействие в принятии решения о выделении земли на территории областного центра.