Москва, 5 мая, 2016, 13:49 — ИА Регнум. В Москве полностью отключат отопление 6 мая, заявил заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, в последнюю очередь отключат детские сады, школы и больницы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Отопление

«Погода в Московском регионе уже несколько дней держится выше нормы, необходимой для отключения отопления», — сообщил Бирюков.

Он уточнил, что система теплоснабжения переходит на летний режим в случае, если среднесуточная температура устанавливается выше +8 градусов в течение пяти дней.

Напомним, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице частично начали отключать отопление 4 мая.