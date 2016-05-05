Ростов-на-Дону, 5 мая, 2016, 13:43 — ИА Регнум. На «Проспекте звезд» в Ростове-на-Дону увековечат имя зоолога Владимира Кегеля. Благодаря его трудам, жители донской столицы и гости города могут своими глазами окунуться в животный мир и увидеть более 5 тыс. обитателей ростовского зоопарка. Именно Кегель является его создателем и первым директором. Об этом ИА REGNUM 5 мая сообщили координаторы проекта.

vk.com/prospekt_zvezd «Проспект звезд»

Владимир Кегель — уроженец города Таганрога. Будущий зоолог появился на свет в немецкой семье, отец был телеграфистом. Вскоре родители переехали в Ростов-на-Дону, где сын окончил самую престижную в городе Казенную мужскую гимназию. Высшее образование Кегель получил в Харьковском политехническом институте.

Живой уголок Кегель создал по возвращению в донскую столицу в 1923 году. Уголок природы был назван в честь немецкого ученого-зоолога Альфреда Брэма. Уже через пять лет по инициативе Владимира Кегеля был организован первый городской праздник «День птиц», проводились выставки природы. В 1927 году он создал в Ростове-на-Дону зоопарк.

Сегодня в ростовском зоопарке обитают тысячи животных почти 400 видов. 105 видов внесены в Международную Kpacнyю книгy, около 40 видов — в Kpacнyю книry Pоссии, более 130 — в cпиcки приложений конвенции CITES.

Торжественная церемония закладки именной звезды состоится 28 мая.

Отметим, что проект, получивший название «Проспект звезд», стартовал в Ростове-на-Дону в 2010 году. Тогда первым, чье имя было увековечено на проспекте Ворошиловском, стал советский ученый, академик РАЕН, под руководством которого Ростовский государственный университет стал одним из ведущих вузов России, Юрий Жданов. Сегодня на Аллее звезд увековечены имена 11 известных горожан.