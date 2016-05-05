Запад, наконец, сказал правду: он хочет уничтожения любой России».

Москва, 5 мая, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, вступивший в должность после отставки генерала Филипа Бридлава, заявил, что альянсу угрожает «возрождающаяся Россия», которая стремится показать себя мировой державой, сообщает пресс-служба Пентагона.

army.mil Американские солдаты

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров прокомментировал слова Кертиса Скапаротти, согласно которым, если военно-политического сдерживания окажется недостаточно для сдерживания российской угрозы, необходимо «повышать уровень готовности к противостоянию»:

«В стране и на всех континентах у западных пропагандистов, бесплатных и платных пособников информационной войны против России, сегодня день траура. Десятки лет из всех горл и рыл они твердили и твердят, что совокупный Запад в отношениях с Россией преследует исключительно идеалистические, «ценностные» цели, что военно-политические институты Запада, как это следует из их официальных документов, якобы борются за права человека, права народов, права белых медведей, права выхухолей, экологию, народные танцы, гомосексуалистов, гермафродитов, невинных «террористов».

Что только «плохая» Россия заставляет их относиться к России враждебно. А пятая колонна этой любвеобильной публики в России, в ее обществе и власти, громко аплодирует этим заявлениям, содействует любым действиям под этим флагом, получает деньги за реализацию этих планов, делая вид, что искренне верит в эти слова.

Теперь у них траур — один из высших военно-политических руководителей совокупного Запада прямо сказал: нам не нужна любая Россия, нам нужна смерть любой России, даже если к власти окончательно придут западные агенты и все правительство будет укомплектовано из гомосексуалистов, даже в этом случае Россия в глазах Запада не имеет права на существование. А вы, все миллионы западных пропагандистов и прозападных идиотов в России, сказал начальник, просто лжецы, вы — просто маскировка, вы — просто пушечное мясо против России.

Запад, наконец, сказал правду: он хочет уничтожения любой России».

Шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик аналогично отметил, что Западу не нужна сильная Россия, а все то время, когда наши западные коллеги и их единомышленники на территории России говорили о необходимости становления и укрепления политической, экономической и социальной сфер российского государства, они лишь обманывали:

«Итальянцы — народ эмоциональный. Вот и новый Главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти от радости от нового назначения не смог сдержать эмоций и начал говорить правду. НАТО и Западу в целом не нужна «возрождающаяся Россия». Браво! Просто браво. Куда теперь деть те двадцать пять лет либероидной пропаганды, когда говорили, что Западу нужна Россия, только сильная, некоррумпированная, демократическая, рыночная?

Запад в лице нового Главнокомандующего ОВС НАТО в Европе проговорился. То, что Россия возрождается, — ценное признание от врага. И они боятся возрождающейся России и заинтересованы в слабой и подавленной, как это было в 90-е годы прошлого века.

Значит, при всех внутренних нюансах процесса мы идем правильным курсом».