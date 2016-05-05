Стокгольм, 5 мая, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Полиция безопасности Швеции SÄPO (СЭПО) встревожена резким всплеском разведывательной деятельности со стороны России в Швеции, пишет американское издание Vice News. Согласно появившейся в шведских СМИ информации, в СЭПО это связывают с предстоящими 25 мая парламентскими дебатами, которые будут касаться ратификации соглашения с НАТО, позволяющего альянсу использовать территорию страны, включая ее порты и военные базы, для учений, а также при чрезвычайных ситуациях.

msecnd.ne СМИ

Источники в полиции безопасности Швеции рассказали прессе, что «Россия пыталась повлиять на дискуссию о выборе политики безопасности Швеции с помощью публичных заявлений». При этом публичное давление якобы сопровождается ростом «скрытой активности». В СЭПО воздерживаются от прямого обвинения РФ в шпионаже, однако сообщают, что выследили связанных с российскими спецслужбами людей, которые участвуют в конференциях, направленных на блокирование дальнейшего шведского сотрудничества с НАТО.

Как отмечает СМИ, согласно прошлогоднему отчету СЭПО, среди 37 работающих в Швеции российских дипломатов было выявлено 10 сотрудников спецслужб РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в интервью шведской газете Dagens Nyheter министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России придется принять ответные «военно-технические меры», если ныне внеблоковая Швеция присоединится к Североатлантическому альянсу. «Если Швеция решит вступить в НАТО, у нас не появится мыслей, что шведы решат на нас нападать. Это я могу сразу сказать. Но поскольку шведская военная инфраструктура в той ситуации будет уже подчиняться верховному главнокомандованию НАТО, то, конечно, мы на наших северных рубежах будем вынуждены принять необходимые военно-технические меры, исходя из того, что по ту сторону границы находится военно-политический блок, который считает Россию угрозой и хочет ее всячески сдерживать», — заявил глава российского МИД.

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