Хельсинки, 5 мая, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Финляндия упростила правила пассажирских автомобильных перевозок через границу с РФ. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает финское издание The Helsinki Times.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР В такси

Как отмечают в Министерстве транспорта и связи Финляндии, ранее такси не могли пересекать российско-финскую границу без пассажиров. Согласно новым правилам, если житель Финляндии находится, например, в Выборге, он может вызвать финское такси, пояснили в ведомстве.

На границе таксисты должны будут сообщить имя и локацию клиента.