Владикавказ, 5 мая, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Депутатами собрания представителей Владикавказа внесены изменения в городской бюджет. Как сообщает 5 мая корреспондент ИА REGNUM, доходная часть главного финансового документа североосетинской столицы пополнится на 110 млн рублей.

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Изменения в бюджет внесены на сессии представительного органа власти. По словам начальника финансового управления администрации Владикавказа Казбека Цокова, из республиканского Дорожного фонда в казну города будет перечислено 110 млн рублей. Из этой суммы на модернизацию системы дошкольного образования уйдет 24 млн рублей, а для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья будет затрачено 14 млн рублей.

Поправка в бюджет предусматривает выделение средств и на приобретение специализированной техники для муниципального предприятия «Спецэкосервис» в размере трех миллионов рублей. На программу по ремонту лифтового хозяйства предусмотрено 25 млн рублей. Распределение средств нашло отражение в доходной и расходной частях бюджета. Проект предусматривает и перераспределение средств.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM, в пресс-службе главы города Владикавказа, председателя собрания представителей Махарбека Хадарцева, депутаты также поддержали проект по внесению изменений в земельный налог. По словам Казбека Цокова, необходимость внесения изменений в решение собрания представителей «О земельном налоге» обусловлена тем, что произошли изменения на уровне федерального законодательства.

Напомним, что общий объем бюджета столицы Северной Осетии на 2016 год составляет 4, 102 млрд рублей. Долг же владикавказской казны равен почти двум миллиардам рублей, об этом сообщил на одном из заседаний совета парламента РСО-Алания глава администрации местного самоуправления города Владикавказа Борис Албегов.