Тбилиси, 5 мая, 2016, 13:33 — ИА Регнум. В грузинский портовый город Поти доставлены американские танки типа M1A2 Abrams и боевые машины пехоты Bradley, которые будут использоваться в грузино-американских учениях «Достойный партнер — 2016». Об этом сообщает в четверг, 5 мая, Sputnik Грузия.

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«Тяжелую военную технику Национальной гвардии армии США привезли в Грузию по Черному морю из болгарского порта Варна», — говорится в сообщении.

Военные учения «Достойный партнер — 2016», которые пройдут с 11 по 26 мая на военной базе Вазиани (близ Тбилиси), направлены на повышение уровня готовности грузинских военнослужащих. Сценарий предусматривает проведение таких военных операций, как атака, оборона и стабильность.

Отметим, что в грузино-американских учениях будут участвовать 650 военных европейского командования армии США, 150 военнослужащих ВС Великобритании и 500 грузинских военных. Кроме того, будут использоваться американские самолеты типа C-130.