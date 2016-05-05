Москва, 5 мая, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Компания «Газпром экспорт», являющаяся «дочкой» «Газпрома», не ведет работу с «Роснефтью» над агентским соглашением по экспорту голубого топлива в страны Европы. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщили в «Газпром экспорте».

rosneft.ru Добыча нефти

«Информация о том, что «Роснефть» и «Газпром экспорт» работают над агентским соглашением по экспорту газа в Европу, не соответствует действительности», — рассказали в компании.

Отметим, что в компании «Роснефть» также ничего не знают о данных переговорах.

«Мы ничего об этом не знаем», — заявил вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Ранее ряд СМИ сообщил, что «Роснефть» и «Газпром экспорт» работают над агентским соглашением по экспорту голубого топлива в Европу.