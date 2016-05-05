Москва, 5 мая, 2016, 13:20 — ИА Регнум. В Москве окна первого этажа здания школы на Родионовской улице пострадали от выстрелов из пневматического оружия, по данному факту полиция ведет проверку, сообщает 5 мая РИАМО.

obozrevatel.ua Выстрел

Пулевые отверстия в оконных стеклах обнаружил охранник школы.

«Второго мая в полицию обратился сотрудник частного охранного предприятия, который заявил о повреждении остекления в школе на Родионовской улице», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

По-видимому, неизвестные обстреляли здание на северо-западе столицы в выходные дни, когда в школе никого не было. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства инцидента устанавливаются.