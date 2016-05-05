Москва, 5 мая, 2016, 13:18 — ИА Регнум. На Федеральное медико-биологическое агентство РФ возложено множество задач. Об этом 5 мая в ходе встречи с главой ФМБА Владимиром Уйбой заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«На ваше ведомство возложено много задач: и научные исследования, и медицинское сопровождение наших спортсменов спорта высших достижений», — сказал Путин.

Он призвал начать «со второго», имея в виду «подготовку наших сборных, или нашей большой сборной, к Олимпиаде в Бразилии».

Напомним, Летние Олимпийские игры в Бразилии стартуют 5 августа 2016 года. Церемония закрытия состоится 21 августа.