Омск, 5 мая, 2016, 13:17 — ИА Регнум. События Омской области 5 мая в нашем специальном обзоре.

55.mchs.gov.ru Борьба с паводком в Омской области

Угроза подтопления

В Омской области сохраняется сложная гидрологическая обстановка. Ожидается, что уровень воды в реке Иртыш продолжит повышаться, территория подтопления увеличится, сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, первая волна паводка прошла в семи южных районах области. В настоящее время обстановка там стабилизировалась, вода постепенно идет на спад. Осуществляется просушка жилых домов с помощью тепловых пушек. Вторая волна подтопления зафиксирована в северных районах. Наиболее сложная ситуация складывается в Усть-Ишимском районе.

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По оценкам специалистов МЧС, в Усть-Ишимском районе есть риск прорыва дамб.

В то же время начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут на пресс-конференции в облправительстве заявил, что ухудшение паводковой обстановки не прогнозируется. «В каждом муниципальном образовании работают противопаводковые комиссии. От населения принято более полутора тысяч заявлений на обследование имущества с целью дальнейшего получения компенсаций. Около 1 400 домов уже обследованы. На данный момент наиболее сложная обстановка сложилась в Усть-Ишимском, Тарском и Тевризском районах области. Здесь превышены многолетние уровни воды в Иртыше. Но мы ждем снижения уровня реки. Ухудшения паводковой ситуации не прогнозируем», — отметил Корбут.

На севере региона круглосуточно работают более ста сотрудников МЧС. В Усть-Ишиме возведена пятиуровневая дамба, на которую ушло 15 тысяч мешков с песком. Для мониторинга обстановки используется беспилотная авиация.

Итоги миграции

Омские статистики рассказали об общих итогах миграции в январе — марте 2016 года.

Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, в регионе в январе — марте зафиксирована миграционная убыль населения. Число выбывших из Омской области превысило число прибывших на 607 человек.

Миграционная убыль сложилась за счет отрицательного сальдо межрегиональной миграции. За три месяца 2016 года из Омской области в другие регионы России выбыло 5,4 тыс. человек, а прибыло — 3,3 тыс. человек. Прибывших в Омскую область из-за рубежа зарегистрировано больше, чем выбывших, на 1,5 тыс. человек.

В пределах Омской области место жительства сменили 6,6 тыс. человек. В областном центре сложился миграционный прирост (308 человек).

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Ремонт дорог в Омске

За сутки в городе привели в порядок еще 3 тысячи квадратных метров дорог, сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 мая, в мэрии Омска, добавив, что ремонт наиболее проблемных участков городской улично-дорожной сети продолжается.

По данным департамента городского хозяйства, работы велись на улицах Дмитриева, Комарова, Мельничной, Авиационной, Воровского, Гашека, Кирова, 75-й Гвардейской бригады, Лаптева, Малиновского, Волховстроя, Бородина, Нефтезаводской, Вавилова, Кемеровской, Завертяева, на 3-м Разъезде, на Окружной дороге и других.

Уложено порядка 350 тонн асфальтобетона (всего с начала весеннего ремонтного сезона — около 9 тысяч тонн).

Напомним, о катастрофическом состоянии городских дорог в апреле текущего года во всеуслышание заявила омичка в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. В ответ на это местные власти заявили, что для исправления ситуации прилагаются все возможные усилия. В частности, завершается проведение конкурсных процедур на определение подрядчиков для ремонта 21 дорожного объекта в рамках выделенных муниципалитету из дорожного фонда региона 643 млн рублей.