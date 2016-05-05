Нальчик, 5 мая, 2016, 13:15 — ИА Регнум. За махинации с материнским капиталом придется ответить пяти жителям Кабардино-Балкарии — Залиму Башиеву, Артуру Хасанову, Мурату Машезову, Альбине Тамбиевой и Маряне Бозиевой. Их обвиняют в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и хищении у государства 103,7 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 5 мая в пресс-службе прокуратуры.

цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Махинаторы

Как установило следствие, все обвиняемые были членами организованной преступной группы. При этом трое из них являлись руководителями. Так, Башиев был председателем Кредитного потребительского кооператива граждан «Содействие», Хасанов — генеральным директором ООО «Городская служба услуг», Машезов — генеральным директором ООО «КабБалкРемСтройСервис».

Ими была реализована схема похищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве меры государственной поддержки семей, имеющих детей. Деньги похищались с помощью фиктивных договоров целевого займа с владельцами сертификатов на получение средств материнского (семейного) капитала.

Кроме того, участники этой организованной группы обманным путем получили от 66 владельцев настоящих сертификатов более 320 тысяч рублей в качестве оплаты за подготовку и оформление пакета заведомо подложных документов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарии. Также прокурором заявлен гражданский иск о взыскании с указанных лиц денежных средств в счет возмещения причиненного материального ущерба.

Напомним, в 2013 году в городе Баксан Кабардино-Балкарии сотрудниками УФСБ России по республике раскрыта схема махинаций с материнским капиталом, задержаны две местные жительницы, незаконно получившие сертификаты и денежное пособие. Предоставив фальшивое свидетельство о рождении ребенка, они похитили из госказны более 420 тыс. рублей каждая.