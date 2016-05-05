Дело о махинациях с материнским капиталом передано в суд Кабардино-Балкарии
Нальчик, 5 мая, 2016, 13:15 — ИА Регнум. За махинации с материнским капиталом придется ответить пяти жителям Кабардино-Балкарии — Залиму Башиеву, Артуру Хасанову, Мурату Машезову, Альбине Тамбиевой и Маряне Бозиевой. Их обвиняют в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и хищении у государства 103,7 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 5 мая в пресс-службе прокуратуры.
Как установило следствие, все обвиняемые были членами организованной преступной группы. При этом трое из них являлись руководителями. Так, Башиев был председателем Кредитного потребительского кооператива граждан «Содействие», Хасанов — генеральным директором ООО «Городская служба услуг», Машезов — генеральным директором ООО «КабБалкРемСтройСервис».
Ими была реализована схема похищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве меры государственной поддержки семей, имеющих детей. Деньги похищались с помощью фиктивных договоров целевого займа с владельцами сертификатов на получение средств материнского (семейного) капитала.
Кроме того, участники этой организованной группы обманным путем получили от 66 владельцев настоящих сертификатов более 320 тысяч рублей в качестве оплаты за подготовку и оформление пакета заведомо подложных документов.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарии. Также прокурором заявлен гражданский иск о взыскании с указанных лиц денежных средств в счет возмещения причиненного материального ущерба.
Напомним, в 2013 году в городе Баксан Кабардино-Балкарии сотрудниками УФСБ России по республике раскрыта схема махинаций с материнским капиталом, задержаны две местные жительницы, незаконно получившие сертификаты и денежное пособие. Предоставив фальшивое свидетельство о рождении ребенка, они похитили из госказны более 420 тыс. рублей каждая.