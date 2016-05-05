Санкт-Петербург, 5 мая, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Бывшая вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс не жалеет о расставании с «Ленинградом» и начале сольной карьеры, сообщает сайт «Комсомольская правда».

lafleu Сергей Шнуров

Сообщается, что первый самостоятельный альбом певицы выйдет в конце июня. Сейчас она уже планирует работу над следующим. Альбом будет составлен из кавер-версий песен украинского музыканта Андрея Кузьменко, погибшего в феврале прошлого года при автомобильной аварии под Днепропетровском.

По словам артистки, никаких обид и сожалений от расставания с «Ленинградом» у нее нет. Она отмечает, что Сергей Шнуров был строгим режиссером, указания которого надо было исполнять максимально точно. Вокс выразила пожелание, чтобы зрители и слушатели максимально абстрагировались от её прежнего образа.

Кроме того, исполнительница подчеркнула, что Шнуров никогда не скупился на гонорары своим артистам и музыкантам.

Напомним, что Алиса Вокс покинула группу «Ленинград» после оглушительного успеха клипа «Экспонат», вокальную часть которого она исполняла. Видеоклип только на YouTube набрал почти 70 млн просмотров.