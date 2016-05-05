Ярославль, 5 мая, 2016, 13:06 — ИА Регнум. 6 мая в Ярославском академическом театре драмы им. Ф. Волкова состоится последняя премьера сезона. Режиссер Евгений Марчелли снова представит свое видение Чехова — на этот раз в постановке «Чайка. Эскиз», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе театра.

фото театра им. Ф. Волкова

Чеховскую «Чайку» ставили уже сотни режиссеров. Казалось бы — что тут еще можно сказать? Однако Евгений Марчелли отмечает, что ему «очень нравится в сотый раз рассказывать всем хорошо известную историю».

«Мне хочется ее рассказать так, как ее не знает никто. И я, мне кажется, прочитал ее так, как ее никто не читал. Я думаю — надо же, ну вот же, написано! Почему никто этого раньше не заметил — главную историю?!», — интригует зрителя Евгений Марчелли.

Режиссер переворачивает восприятие смысловых символов пьесы и, как следствие, образа главной героини. Однажды Марк Захаров уже сделал из романтичной Нины Заречной инфантильную придурковатую девушку. Судя по всему, Марчелли тоже решит заглавные образы в нетривиальном ключе, но пойдет гораздо дальше, выводя на первый план темную сторону их души.

«Всегда «Чайка» в нашем воображении связана с образом птицы, парящей над морем, печально кричащей, возвышенной. И отсюда образ Нины — такой возвышенной, как чайка. А злой писатель пришел и сломал ей жизнь. Но ведь на самом деле чайка — это жуткая птица. Жуткая! Она орет! Вы слышали когда-нибудь, как орут разбушевавшиеся чайки? Это ад! Это крик младенца, которому отрывают голову! Это крик каких-то вопящих кошек! И это хищница, которая поедает живую рыбу и весь мусор, это не просто птичка. Это как крыса, только с крыльями», — поясняет свою идею Евгений Марчелли.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Волковском театре, Нину Заречную репетируют сразу три актрисы: Алёна Тертова, известная зрителю уже по нескольким спектаклям Волковского, Дарья Макарова, для которой эта роль будет дебютом, и специально приглашенная молодая актриса Театра им. Моссовета Юлия Хлынина. Образ Аркадиной в спектакле воплотит Анастасия Светлова, Тригорина сыграют Николай Шрайбер и Николай Зуборенко. Роль Константина Треплева отдана новобранцам волковской труппы Даниилу Баранову и Антону Полетаеву.