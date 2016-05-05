Москва, 5 мая, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Подросток, получивший в СМИ прозвище «школьный стрелок» за то, что застрелил несколько человек в одной из московских школ, освобождён по решению Верховного суда России от уголовной ответственности в связи с психической невменяемостью. Молодой человек направлен на принудительное лечение, передают «Вести».

Эдвард Мунк. Крик. между 1893 и 1910

Итоговое заседание Верховного суда России, на котором был вынесен вердикт в отношении «школьного стрелка», прошло сегодня, 5 мая. Молодой человек будет проходить принудительное лечение у психиатров, так как экспертиза признала его невменяемым.

Напомним, что стрельба в школе №263 города Москвы произошла 3 февраля 2014 г. Ученик пришёл в школу с ружьём и застрелил учителя Андрея Кириллова. Прибывшие полицейские пытались обезвредить старшеклассника: прапорщик Сергей Бушуев погиб, старший сержант Владимир Крохин получил огнестрельное ранение.

По решению Бутырского суда молодой человек был отправлен на принудительное лечение 3 марта 2015 г. Это решение было обжаловано потерпевшей стороной в Мосгорсуде, после этого его рассмотрел Московский окружной военный суд: инстанция пришла к выводу, что подросток был невменяем и ответственности за свой поступок нести не может. Тогда родственники Кириллова подали жалобу в Верховный суд РФ, который и постановил, что подросток невменяем и нуждается в психиатрическом лечении.