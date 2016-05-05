Москва, 5 мая, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Банк России понизил официальные курсы евро и доллара США к рублю на 6 мая, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

Доллар подешевел на 28 копеек до 65,8918 рубля. Евро опустился на 47,99 копейки и составил 75,5713 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 6 мая, снизилась на 36,99 копейки и составила 70,2476 рубля.