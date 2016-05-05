Архангельск, 5 мая, 2016, 12:59 — ИА Регнум. В Архангельской области в преддверии Дня Победы стартовала акция по благоустройству и реконструкции памятников, памятных мест и захоронений. В течение летнего периода в регионе будет благоустроено более 500 памятников, мемориалов и захоронений. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора ГАУ Архангельской области «Патриот» Денис Михеевский, передает корреспондент ИА REGNUM.

sk Архангельск. Памятник жертвам Интервенции

По его информации, в Архангельской области состоялся областной конкурс проектов патриотической направленности, в рамках которого был поддержан 31 проект, направленный на увековечение памяти погибших при защите Отечества.

«Общая сумма грантов по этому направлению — 3,5 млн рублей. Полностью будет реконструировано 40 памятников по всей области. В прошлом году в рамках акции было благоустроено более 400 объектов», — сказал Денис Михеевский.

Всего в областном реестре значатся 1067 объектов.

Добавим, что в Архангельской области продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. Уже утверждена программа празднования. Ключевым мероприятием станет шествие «Бессмертного полка». В этом году участие в шествии примут более 20 тыс. жителей Архангельской области.