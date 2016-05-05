Севастополь, 5 мая, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Первые 92 инвалида и ветерана Великой Отечественной войны, проживающих в Севастополе, получили по 100 тысяч рублей в виде компенсации на капитальный ремонт жилья. Еще 98 человек получат положенные им средства до 20 мая. Об этом 5 мая на заседании в правительстве города заявил директор департамента социальной защиты населения Станислав Борисенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Компенсации получили 92 человека в соответствии с решением правительственной комиссии. До 20 мая еще 98 человек инвалидов и ветеранов получат компенсацию за капитальный ремонт жилья, в котором они проживают», — сказал Борисенко.

На получение компенсации имеют право граждане, не имеющие оснований для обеспечения жильём, на проведение капитального ремонта в соответствии с Указом президента РФ от 07.05.2008 №714. Мера предусмотрена законом №106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Севастополь».

Круг лиц, претендующих на получение компенсации, определяется по итогам обследования жилищных условий специально созданной при правительстве Севастополя комиссией.

Как сообщало ИА REGNUM, правительства Москвы и Севастополя готовят проект соглашение, по согласно которому около трех тысяч севастопольских ветеранов войны получат ко Дню Победы единовременную помощь по пять тысяч рублей.