92 ветерана в Севастополе получили по 100 тысяч рублей на капремонт
Севастополь, 5 мая, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Первые 92 инвалида и ветерана Великой Отечественной войны, проживающих в Севастополе, получили по 100 тысяч рублей в виде компенсации на капитальный ремонт жилья. Еще 98 человек получат положенные им средства до 20 мая. Об этом 5 мая на заседании в правительстве города заявил директор департамента социальной защиты населения Станислав Борисенко, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Компенсации получили 92 человека в соответствии с решением правительственной комиссии. До 20 мая еще 98 человек инвалидов и ветеранов получат компенсацию за капитальный ремонт жилья, в котором они проживают», — сказал Борисенко.
На получение компенсации имеют право граждане, не имеющие оснований для обеспечения жильём, на проведение капитального ремонта в соответствии с Указом президента РФ
Круг лиц, претендующих на получение компенсации, определяется по итогам обследования жилищных условий специально созданной при правительстве Севастополя комиссией.
Как сообщало ИА REGNUM, правительства Москвы и Севастополя готовят проект соглашение, по согласно которому около трех тысяч севастопольских ветеранов войны получат ко Дню Победы единовременную помощь по пять тысяч рублей.