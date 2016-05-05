Мурманск, 5 мая, 2016, 12:57 — ИА Регнум. В рамках общегородских субботников с территории Мурманска вывезено около 6 тысяч тонн мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Валентин Лисенков. Субботник на заснеженных путях. 1950-е

«Традиция по проведению городских субботников в последние годы прочно прижилась, — отметили в администрации. — Мероприятия по уборке прошли во всех округах города, в них приняли участие около 14 тысяч мурманчан».

В пресс-службе также напомнили, что с 2013 года в заполярной столице реализуется проект «Мурманск — город чистоты». Это программа по благоустройству, которая носит комплексный характер.

Отметим, согласно данным отчёта главы администрации областного центра Андрея Сысоева, в 2015 году в сфере охраны окружающей среды осуществлялась реализация 3 подпрограмм и ведомственных целевых программ, входящих в состав муниципальных программ Мурманска.

В частности, в рамках мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» муниципальной программы «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014−2018 годы в прошлом году было фактически освоено более 16 миллионов рублей. Что касается объёма вывезенных отходов, то он составил почти 7 млн куб. м.

Напомним, текущий год для Мурманска особенный: осенью город отметит своё 100-летие. Как сообщало ИА REGNUM, на праздничные мероприятия и благоустройство областного центра власти потратили более 20 миллиардов рублей. Добавим, комплексные работы по благоустройству в Мурманске не проводились более 20 лет.