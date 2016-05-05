Минск, 5 мая, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Гражданин Белоруссии Тарас Аватаров получил пять лет лишения свободы за контрабанду и незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ — такое решение 5 мая вынес суд Фрунзенского района г. Минска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Иди и смотри» (реж. Элем Климов, СССР, 1985 г.)

Наказание Аватаров будет отбывать в колонии усиленного режима. Суд признал его виновным по части 2 статьи 228 УК РБ (контрабанда) и части 2 статьи 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Причастность подсудимого к вооружённым формированиям запрещённой в России украинской организации «Правый сектор» в приговоре не фигурировала.

Аватаров был задержан с целым арсеналом, включая самодельное взрывное устройство на основе осколочной гранаты от армейского станкового гранатомёта, в ноябре 2015 года на железнодорожном вокзале Минска. Помимо прочего, у задержанного была изъята справка об участии в боевых действиях на территории Украины. Слушания по делу начались 18 апреля и завершились сегодня, 5 мая. Приговор огласила судья Жанна Жуковская.

Сторона обвинения доказала незаконное приобретение Аватаровым на Украине осколочной гранаты, провоз её на территорию Белоруссии, хранение и ношение подсудимым. Экспертиза установила пригодность боеприпаса к подготовке взрыва — об этом 20 апреля в суде заявил начальник отдела Госкомитета судебных экспертиз подполковник юстиции Сергей Игнатович. Прокурор Александр Мирончик попросил для подсудимого пять лет в колонии усиленного режима, отметив невозможность исправления подсудимого при более мягкой форме изоляции от общества.

Сторона защиты заявила о недоказанности контрабанды, так как по утверждению подсудимого (неоднократно менявшего показания) гранату ему якобы подбросили по пути из Киева в Гомель. Кроме того, защита апеллировала к истечению срока годности гексогена в боеприпасе согласно документам, пытаясь поставить под сомнение выводы государственных экспертов. Адвокат подсудимого Кристина Марчук просила оправдать своего клиента по причине недоказанности его вины.

Сам Аватаров не отрицал своего участия в военном конфликте, заявив, что был добровольцем, а не наёмником. Он рассказал немало странных историй из своей жизни, поставив вовпрос о приравнивании его к советским ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам, выполнявшим свой долг в Афганистане. Судья не согласилась и накануне 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне вынесла приговор Аватарову (который до 2011 года носил фамилию Поспих).

Адвокат Аватарова заявила о намерении обжаловать приговор. От Аватарова, заявлявшего, что был добровольцем в составе ДУК «Правый сектор», в украинском бандформировании открестились. Дело насчитывало пять томов, по нему было допрошено около 20 свидетелей.

Как сообщало ИА REGNUM, в опубликованном 25 марта интервью начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Николай Карпенков сообщил о 135 уголовных делах, заведённых на граждан Белоруссии, принявших участие в боевых действиях на Украине. «Дело Аватарова» — первый из известных общественности случаев привлечения к судебной ответственности участников боевых действий в Донбассе.