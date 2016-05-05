Москва, 5 мая, 2016, 12:54 — ИА Регнум. На территории Кубы планируется создать Российско-кубинский центр климатических испытаний материалов и элементов конструкций. Обсуждение этого проекта состоялось в посольстве Республики Куба в Москве, сообщили в Минпромторге РФ.

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Как заявил заместитель министра науки, технологий и окружающей среды Республики Куба Данило Алонсо Медероса, создание центра является перспективным и своевременным для обеих сторон и может стать важным шагом на пути развития научно-технического сотрудничества между двумя странами.

Отметим, в России создан и успешно функционирует Геленджикский центр климатических испытаний им. Г.В. Акимова. ГЦКИ ВИАМ является единственным в России научным центром климатических испытаний, позволяющим в условиях морского климата проводить комплексные испытания материалов, элементов конструкций и изделий.