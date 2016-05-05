Москва, 5 мая, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова нового главкома НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти о сдерживании возрождающейся России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, возрождающаяся Россия ни для кого не представляет угрозы: она последовательно выступает за взаимовыгодное сотрудничество с соблюдением интересов всех партнеров, а также за совместное урегулирование конфликтных ситуаций.

Тем не менее какие-либо действия, которые или напрямую, или потенциально могут представлять угрозу для национальных интересов России, без внимания не останутся.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, вступивший в должность после отставки генерала Филипа Бридлава, заявил, что альянсу угрожает «возрождающаяся Россия», которая стремится показать себя мировой державой.