Москва, 5 мая, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Автоконцерн Kia изучает вопрос о выводе на российский авторынок своего нового компактного кроссовера модели KX3, сообщает «Дейли-Мотор».

avtoreliz.com Kia KX3

Автомобиль с 2014 года продается на территории Китая. Большая часть его агрегатов будет унифицирована с моторной линейкой Hyundai Creta, сборка которого начинается в Петербурге осенью текущего года. По своим размерам автомобили почти не отличаются.

Кроссовер предлагается с двумя бензиновыми моторами на 1,6 и 2-литра мощностью в 125 и 160 лошадиных сил, которые дополняются как 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и 6-скоростным «автоматом».

Кроме того, машина может продаваться с 1,6-литровым 160-сильным турбированным двигателем и 7-скоростной роботизированной трансмиссией, оснащенной двумя сцеплениями.

Окончательное решение о выводе нового Kia KX3 на авторынок России будет принято в ближайшие месяцы. Производством данной модели может заниматься петербургский завод, имеющий линии по сборке Kia Creta, Solaris и Rio.