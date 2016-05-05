Киев, 5 мая, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) опровергла информацию Главного управление разведки Министерства обороны Украины о том, что якобы российские солдаты якобы проводят демонтаж и вывоз оборудования с Алчевского металлургического комбината (г. Алчевск, Луганщина, под контролем ЛНР) в Россию. Об этом говорится в сообщении ИСД, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». Реж. Александр Роу. 1961. СССР Ошиблись

При этом корпорация ИСД обвинила украинскую разведку в распространении недостоверной информации.

«Корпорация «Индустриальный союз Донбасса», которая является мажоритарным акционером ПАО «Алчевский металлургический комбинат», сообщает, что информация, распространенная 3 мая 2016 года различными СМИ (со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины), о демонтаже и вывозе оборудования ПАО «Алчевский металлургический комбинат», является неточной и недостоверной», — говорится в сообщении.

По данным ИСД, Алчевский меткомбинат осуществляет производственную деятельность — «насколько это сейчас возможно, в крайне непростых условиях, сложившихся в Луганской области».

Напомним, 3 мая ГУР МО Украины официально сообщило, что «российские военнослужащие одной из бригад в составе 2-го армейского корпуса (АК) ЛНР начали демонтировать и вывозить оборудование с Алчевского меткомбината».

«Алчевский металлургический комбинат» — одно из старейших предприятий Донбасса, с полным технологическим циклом и собственным коксохимическим производством, поставляет свою продукцию на внешний рынок более чем в 80 стран мира.