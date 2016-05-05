Калуга, 5 мая, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Жители бывшего военного городка Наро-Фоминск-11 в петиции к президенту РФ Владимиру Путину, главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, губернатору Московской области Алексею Воробьеву и тележурналисту Андрею Малахову, высказались против их присоединения к Калужской области, так как это ухудшит их благосостояние и приведет к снижению уровня жизни.

onf.ru Большинство жилых домов городка требуют срочного ремонта.

«На днях пришли документы о передаче городка в Калужскую область. Смена регистрации с Подмосковной на Калужскую приведет к ухудшению социальной жизни населения. При изменении границ между субъектами РФ должны учитываться мнение населения, проживающего на территории, переходящей из юрисдикции одного субъекта под юрисдикцию другого субъекта Российской Федерации, а также экономические, исторические и культурные связи населения проживающего на территории», — говорится в тексте обращения.

В качестве доводов авторы послания приводят то, что по рейтингу 2015 года, составленному одним из федеральных информагентств, Московская область занимает третье место по качеству жизни, тогда как Калужская лишь — 20-е.

«Чиновники принимают решение, заведомо ухудшающее качество жизни населения городка, значительную часть которого составляют пенсионеры, ветераны труда и Вооружённых Сил. Большинство жителей против присоединения к Калужской области и мы обращаемся ко всем, кто может нам помочь. Мы требуем провести в городке опрос общественного мнения и на основании данных опроса принимать решение о статусе городка», — резюмируют инициаторы петиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос об отнесении бывшего военного городка Наро-Фоминск-11 к Калужской области также обсудили на заседании калужского регионального правительства. В настоящее время городок Наро-Фоминск-11 расположен в Боровском районе Калужской области и исключен из перечня Вооруженных Сил РФ. К тому же подмосковным правительством принято решение о передаче имущества городка Наро-Фоминск-11 в собственность Калужской области. В перспективе предполагается присоединить городок к территории деревени Митяево Боровского района, а жилой фонд передать муниципалитету.

По словам заместителя губернатора Калужской области Руслана Смоленского, причина задержки в том, что жители городка имеют регистрацию в Московской области, обслуживаются межрайонным отделом УФМС России по Московской области и являются избирателями, а также получателями социальных льгот, установленных для жителей Подмосковья. Не менее важным фактором стало и желание самих людей сохранить статус жителей Московской области из-за опасения потерять в уровне зарплат и социальных льготах.

Кстати, большинство жилых домов и объектов инфраструктуры городка требуют срочного ремонта. Так, очистные сооружения городка Наро-Фоминска-11 не работают и реконструкции не подлежат. Представитель министерства обороны России заявила, что федеральным бюджетом выделение средств на проведение такого ремонта не предусмотрено. Таким образом, это забота ляжет дополнительной нагрузкой на калужскую областную казну.

Напомним, военный городок Наро-Фоминск-11 расположен на территории деревни Совьяки Боровского района. Численность населения составляет около 2 тысяч человек. На территории городка находятся 11 пятиэтажных жилых домов, а также Дом культуры, детский сад, школа, магазин, военный госпиталь, объекты коммунальной инфраструктуры (котельная, водонапорная башня, водозабор).