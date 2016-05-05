Ярославль, 5 мая, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены ректор Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова Александр Русаков и директор Провинциального колледжа Ярославля Елена Семко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области. Церемония награждения состоялась 4 мая.

фото сайта yarregion.ru Александр Русаков

«Я считаю, что это достижение всего университета, так как я награжден именно как ректор. В числе награжденных были работники образования, науки и культуры, это говорит о том, что именно эти направления играют большую роль в современной жизни Ярославской области. Приятно, что Елена Семко тоже преподает в нашем вузе. Образовательный комплекс Ярославской области должен развиваться в новых направлениях. Старая парадигма, которая сложилась исторически, уходит. Не потому, что она плохая, а потому, что обстоятельства изменились», — сказал корреспонденту ИА REGNUM ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова Александр Русаков.

Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено заведующему отделом музея-заповедника «Ростовский кремль» Александру Мельнику, звания «Почетный работник транспорта Российской Федерации» — начальнику железнодорожной станции Рыбинск-Товарный Николаю Николайчуку. Заслуженными работниками сельского хозяйства Российской Федерации стали трактористы ООО «Племзавод «Родина» Вячеслав Сокоушин и Григорий Шашкин, заслуженным учителем России — учитель рыбинской средней школы №12 Ольга Фомичева.

Почетную грамоту Президента РФ получил ярославский фотограф Сергей Метелица. Благодарность главы государства объявлена коллективу ОАО «Ярославский радиозавод», Галине Васиной, долгие годы возглавлявшей ярославскую среднюю школу №36, а также заместителю главного врача клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева Ольге Ершовой и завотделом музея-заповедника «Ростовский кремль» Галине Никитиной.

Медаль «За труды во благо земли Ярославской» I степени вручена артисту-вокалисту ансамбля «Серпантин» Ярославской государственной филармонии Анатолию Колбешину, II степени — семи жителям региона. Еще 15 человек получили Почетные знаки Алексея Петровича Мельгунова.