Москва, 5 мая, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обозначит поддержку «Бессмертному полку» 9 мая 2016 года. Об этом 5 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Безусловно, 9 мая президент обозначит свою поддержку этому общественному движению «Бессмертный полк», — сказал Песков.

Вместе с тем он подчеркнул, что на 9 мая у президента запланирован крайне напряжённый график, в рамках которого Путин не ограничится лишь церемониальными шагами.

Напомним, 9 мая 2015 года в Москве широкое распространение получила акция, начатая в Томске ещё в 2012 году, — «Бессмертный полк». Акция представляет собой марш, участники которого несут в руках таблички с портретами своих родственников, воевавших во Второй мировой войне. В 2015 году колонну в Москве возглавил Владимир Путин. Сама акция является международной.