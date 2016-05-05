Москва, 5 мая, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад в телеграмме президенту РФ Владимиру Путину 5 мая сравнил подвиги советского народа в Великой Отечественной войне, в частности победу в Сталинграде, с тем, что сегодня происходит в Сирии.

usiter.com После боев

Сталинград близок Алеппо и всем городам Сирии, а сирийский народ не согласится на меньшее, чем разгром агрессоров и окончательную победу, говорится в телеграмме, текст которой приводит государственное агентство страны SANA.

Относительное спокойствие установилось в сирийском городе Алеппо, после того как в силу вступило соглашение между США и Россией о прекращении насилия. Армия обязуется соблюдать «режим тишины» в городе, который вступил в силу в 1 час утра по местному времени.