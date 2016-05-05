Москва, 5 мая, 2016, 12:32 — ИА Регнум. В России в марте 2016 года родились 167,1 тыс. детей, что на 6,2 тыс. детей или на 3,8% больше, чем в марте 2015 года, сообщили в Минтруда РФ.

Адольф Джордан. Мать и дитя

В целом за январь-март 2016 года родились 458,2 тыс. детей. Это на 3,4 тыс. детей или на 0,7% больше, чем за соответствующий период 2015 года. В Ненецком АО, Мордовии, Ярославской области, Санкт-Петербурге и Севастополе зафиксирован рост рождаемости более 7%.

В марте 2016 года умерли 166,3 тыс. человек, что на 9,5 тыс. человек или на 5,4% меньше, чем в марте 2015 года. За январь-март 2016 года умерли 492,9 тыс. человек. Это на 14,4 тыс. человек или на 2,8% меньше, чем за соответствующий период 2015 года.

Наиболее высокие темпы снижения числа умерших, более 8%, зафиксированы в Костромской, Пензенской, Самарской, Оренбургской областях, республиках Тува и Алтай.

В целом за январь-март 2016 года естественная убыль сократилась по сравнению с январем-мартом 2015 года на 17,8 тыс. человек и составила 34,7 тыс. человек.