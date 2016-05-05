Москва, 5 мая, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Кремль не может игнорировать действия, представляющие угрозу для национальных приоритетов РФ. Об этом 5 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Россия, безусловно, не может оставлять без внимания какие-либо действия, которые или напрямую, или потенциально могут представлять угрозу для ее национальных интересов», — сказал Песков.

По его словам, в этом аспекте Россия будет «традиционно отстаивать свои интересы».

Песков подчеркнул, что в Кремле уже неоднократно говорили, «что возрождающаяся Россия ни для кого не представляет угрозу»,

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Россия последовательно выступает за «взаимовыгодное сотрудничество с учетом интересов всех партнеров, за совместное урегулирование конфликтных ситуаций».

Напомним, 4 мая новый главком Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе генерал армии США Кёртис Скапоротти заявил, что «Россия стремится продемонстрировать миру, что она является мировой державой», и это — угроза, к которой НАТО нужно быть готовым, считает главком.

Наряду с фактором «возрождающейся России» главком альянса в ЕС назвал террористов и мигрантов.