Севастополь, 5 мая, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Правительства Москвы и Севастополя готовят проект соглашение об оказании единовременной материальной помощи в размере пяти тысяч рублей севастопольским ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом 5 мая на заседании в правительстве города заявил директор департамента социальной политики защиты населения Станислав Борисенко, сообщает корресп

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ондент ИА REGNUM.

«В Москве эту помощь оказывают участникам боевых действий и ветеранм ВОВ. В Севастополе исторически сложилось так, что денежная помощь оказывалась, в том числе и тем, кто был приравнен к этой категории. — сказал Борисенко. — Если будут учтены ветераны, которые по состянию на 21 февраля 2014 года были приравнены к этой категории, число получателей единовременной помощи к 9 мая в Севастополе превысит три тысячи человек».

Он пояснил, что в украинские времена правительство Москвы оказывало помощь севастопольским ветеранам через «Дом Москвы» и ветеранские организации. «В этом году было обращение губернатора Севастополя к мэру Москвы. С Москвой достигнуто устное соглашение, что эту традицию не стоит прерывать», — добавил Борисенко.

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