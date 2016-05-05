Москва окажет денежную помощь севастопольским ветеранам
Севастополь, 5 мая, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Правительства Москвы и Севастополя готовят проект соглашение об оказании единовременной материальной помощи в размере пяти тысяч рублей севастопольским ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом 5 мая на заседании в правительстве города заявил директор департамента социальной политики защиты населения Станислав Борисенко, сообщает корресп
ондент ИА REGNUM.
«В Москве эту помощь оказывают участникам боевых действий и ветеранм ВОВ. В Севастополе исторически сложилось так, что денежная помощь оказывалась, в том числе и тем, кто был приравнен к этой категории. — сказал Борисенко. — Если будут учтены ветераны, которые по состянию на 21 февраля 2014 года были приравнены к этой категории, число получателей единовременной помощи к 9 мая в Севастополе превысит три тысячи человек».
Он пояснил, что в украинские времена правительство Москвы оказывало помощь севастопольским ветеранам через «Дом Москвы» и ветеранские организации. «В этом году было обращение губернатора Севастополя к мэру Москвы. С Москвой достигнуто устное соглашение, что эту традицию не стоит прерывать», — добавил Борисенко.
Читайте также:
Севастополь и Москва запустили акцию «Нахимовская ленточка»
Ко Дню Победы севастопольцам бесплатно покажут военные фильмы