Барнаул, 5 мая, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Общественность и родительский комитет Троицкой средней школы №1 смогли доказать нецелесообразность реорганизации этого учреждения путем присоединения к нему МБОУ «Троицкая СОШ №2». Об этом известила районная газета «На земле Троицкой».

Николай Петрович Богданов. «Устный счёт. В народной школе С. А. Бачинского». 1895 г

Как следует из публикации, в последние месяцы вопрос этот весьма активно обсуждали как в самой школе, так и в администрациях района и сельсовета, в селе. По инициативе родительского комитета школы он был вынесен на сессию районного Совета депутатов.

«Родители учащихся ТСШ №1, отстаивая свою точку зрения о нецелесообразности реорганизации школы, обратились в различные краевые и федеральные инстанции, в том числе Алтайское краевое Законодательное собрание и Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края», — отмечает районка.

Заместитель начальника Главного управления образования Алтайского края Марина Дюбенкова напомнила, что, в соответствии с законодательством, решение о реорганизации или ликвидации сельской муниципальной образовательной организации принимает орган местного самоуправления на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. «Принятие такого решения не допускается без учета мнения жителей сельского поселения», — подчеркнула чиновница.

При формировании плана реструктуризации образовательной сети на 2016 год в комитете по образованию администрации Троицкого района действительно рассматривался вариант реорганизации МБОУ «Троицкая СОШ №2» в форме присоединения к нему МБОУ «Троицкая СОШ №1». Однако в ходе обсуждения общественность с. Троицкого не поддержала этот проект.

«В связи с этим принято решение о том, что проведение дальнейшей работы по осуществлению детальной оценки последствий реорганизации школы нецелесообразно», — ответили в региональном управлении образования.

Родительский комитет школы №1 благодарит депутатов сельского и районного Советов, жителей села за понимание и поддержку педколлектива, учащихся и родителей, — говорится в сообщении газеты «На земле Троицкой».

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние годы более 300 школ региона прекратили свое существование.