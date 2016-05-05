Вашингтон, 5 мая, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Коды доступа к 272 миллионам электронных почтовых ящиков были украдены у российских и американских пользователей электронной почты, сообщает Reuters со ссылкой на Алекса Холдена.

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Алекс Холден является экспертом по вопросам кибербезопасности и основателем компании Hold Security. Он утверждает, что его компания связалась с молодым российским хакером, хваставшим на онлайн-форуме наличием у него базы данных из 1,17 млрд кодов доступа к электронным почтовым ящикам. Юноша согласился отдать её в обмен на позитивные отзывы о его способностях на хакерских форумах.

После ликвидации дублирующих имен и паролей, выяснилось, что база данных содержит коды к 57 млн электронных почтовых ящиков пользователей портала Mail.ru, к 40 млн ящиков портала Yahoo Mail, к 33 млн аккакунтов портала Microsoft Hotmail и к 24 млн портала GMail.

По сообщению Reuters, Mail.ru сейчас проводит проверку данного факта и обещает предупредить всех пострадавших пользователей. Представитель Microsoft усомнился в возможности такого массового взлома. Yahoo (Yahoo Mail) и Google (GMail) отказались от каких — либо комментариев по этому вопросу.

По словам Алекса Холдена, тысячи имен и кодов полученной у хакера базы данных относятся к сотрудникам крупнейших производственных, торговых и банковских американских компаний.

По утверждению Reuters, этот случай является одним из крупнейших похищений личных данных после знаменитой кибератаки двухлетней давности на торговые сети и банки США.