Москва, 5 мая, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о планировавшихся на акции «Бессмертный полк» в Москве 9 мая терактах, сообщает радиостанция БФМ.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Люди с оружием

По предварительным данным, задание организовать теракты могли передать задержанные ранее в Москве 12 граждан Таджикистана. Уточняется, что их задержали в праздничные дни в ходе операции силовиков.

Задержанные мужчины активно общались в социальных сетях с земляками в Турции и Сирии. У мужчин было изъято оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по факту хранения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также в связи с оказанием вооруженного сопротивления при задержании.

Официального подтверждения оперативных сведений о планировавшихся терактах пока нет.