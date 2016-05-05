Вашингтон, 5 мая, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Против президента США Барака Обамы в суд поступил иск от военнослужащего Натана Майкла Смита, считающего, что кампания против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России) была начата без разрешения конгресса и является незаконной, пишет ежедневная газета New York Times.

Алаксандр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ

При этом истец не является сторонником ИГ, напротив, он считает террористическую группировку «армией мясников». «Я прошу суд сообщить президенту, что, согласно Резолюции о военных полномочиях, для того чтобы начать войну против ИГ в Ираке и Сирии, глава государства должен получить соответствующее одобрение Конгресса», —сообщается в документе.

Отмечается, что формально военная операция против террористической группировки не прошла полной процедуры одобрения: разрешения на начало кампании с ИГ американский конгресс не дал, несмотря на обращение Белого дома. Тем не менее, конгрессмены одобрили выделение средств на финансирование борьбы с террористами ИГ.

Операция по борьбе с ИГ была начата на основе документа, разрешающего антитеррористическую операцию против «Аль-Каиды» (запрещена в России), принятого после терактов 11 сентября 2001 года. Таким образом, кампания по уничтожению ИГ не может считаться вполне законной, считает ряд экспертов.

Американские ВВС ведут борьбу с ИГ с 2014 года: бомбардировки происходят на территории Сирии и Ирака. Стоит отметить, что руководство Сирии не одобрило решение США и их союзников бомбить террористов на территории САР.