Военнослужащий США подал иск против Обамы за «незаконную борьбу» с ИГ
Вашингтон, 5 мая, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Против президента США Барака Обамы в суд поступил иск от военнослужащего Натана Майкла Смита, считающего, что кампания против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России) была начата без разрешения конгресса и является незаконной, пишет ежедневная газета New York Times.
При этом истец не является сторонником ИГ, напротив, он считает террористическую группировку «армией мясников». «Я прошу суд сообщить президенту, что, согласно Резолюции о военных полномочиях, для того чтобы начать войну против ИГ в Ираке и Сирии, глава государства должен получить соответствующее одобрение Конгресса», —сообщается в документе.
Отмечается, что формально военная операция против террористической группировки не прошла полной процедуры одобрения: разрешения на начало кампании с ИГ американский конгресс не дал, несмотря на обращение Белого дома. Тем не менее, конгрессмены одобрили выделение средств на финансирование борьбы с террористами ИГ.
Операция по борьбе с ИГ была начата на основе документа, разрешающего антитеррористическую операцию против «Аль-Каиды» (запрещена в России), принятого после терактов 11 сентября 2001 года. Таким образом, кампания по уничтожению ИГ не может считаться вполне законной, считает ряд экспертов.
Американские ВВС ведут борьбу с ИГ с 2014 года: бомбардировки происходят на территории Сирии и Ирака. Стоит отметить, что руководство Сирии не одобрило решение США и их союзников бомбить террористов на территории САР.