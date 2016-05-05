Иваново, 5 мая, 2016, 12:22 — ИА Регнум. В Иваново задержан первый заместитель председателя областного правительства Дмитрий Куликов, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает в четверг, 5 мая, Следственный комитет РФ (СКР).

k1news.ru Задержанный в наручниках

По версии следствия, в 2014 г. мужчина получил от экс-главы Иваново Вячеслава Сверчкова крупную взятку (5 млн руб.) за решение вопросов, связанных с оборотом земельных участков.

В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Ивановской области», — отмечается в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.