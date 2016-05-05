Санкт-Петербург, 5 мая, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Санкт-Петербург занял первое место среди российских регионов по вводу жилья в первом квартале 2016 года без учета индивидуального домостроения. Власти города рассчитывают на сохранение динамики жилищного строительства в течение всего года.

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В рейтинге Агентство деловой информации Top-RF.ru, составленном на основе официальных данных Росстата, Санкт-Петербург занял первое место с показателем в 859 тыс. кв. метров общей площади жилых новостроек. Второе место у соседней Ленинградской области (759 тыс. кв. м). Третье — у Краснодарского края (732,3 тыс. кв. м). Москва и Московская область заняли четвертую и пятую строчки, с показателями 720,6 тыс. кв. м и 670,3 тыс. кв. м, соответственно.

Больше всего петербургских новостроек введено в Приморском, Красносельском и Выборгском районах.

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Как сообщили сегодня в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, курирующего строительную сферу, в 2016 году в городе планируется ввести не менее 2,9 млн кв. м жилья и 2,5 млн кв. м объектов нежилого назначения.

«Системная работа над улучшением инвестиционного климата, снятием административных барьеров, инженерным обустройством территорий нового строительства (…) даёт свои результаты, — цитирует комментарий Албина его пресс-служба. — Важно в течение всего 2016 года в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры оставаться лидером.

Как сообщал ранее консалтинговый центр «Петербургская недвижимость», за первый квартал 2016 года на рынок Петербурга и Ленобласти выведен 51 строящийся объект, или 25 тыс. квартир общей площадью 1,06 млн кв. метров. Эта цифра оказалась близка к показателю аналогичного периода докризисного 2013 года. При этом стартовавших в первом квартале новостроек в Петербурге — в два раза больше, чем в пригородной зоне Ленобласти.