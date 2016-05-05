Казань, 5 мая, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Приговор в отношении жителя столицы Татарии Рифата Умарова, признанного виновным в попытке взлома сервера Российского федерального ядерного центра в 2014 году, вступил в силу. Мужчина проведет в колонии-поселении один год и выплатит штраф в размере 50 тыс. рублей, пишет «Коммерсант».

baltnews.lt Хакер

Приговор 43-летнему хакеру был вынесен в районном суде Казани 11 марта этого года, однако фигурант попытался оспорить решение суда, подав апелляционную жалобу. Жалоба была оставлена без удовлетворения, а приговор — без изменения.

По данным издания, нигде не работавший Умаров занимался тем, что атаковал компьютеры граждан с помощью вредоносных программ, желая таким образом получить данные чужих банковских карт. Однако доказательств этому нет.

По-видимому, во время одной из таких попыток взлома под действие программы «DUBrute 2.1» попал и сервер ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ)».

Как указано в приговоре суда, Умаров совершал атаки на сервер ФГУП умышленно, с целью «проверки функциональных возможностей программы DUBrute».

Попытки взлома оказались безуспешными, однако действия хакера попали в поле зрения правоохранителей. Место жительства хакера было установлено, в ходе обысков на съемной квартире Умарова оперативники изъяли три системных блока, два сетевых роутера, а также нетбук и ноутбук. При этом в момент визита правоохранителей программа DUBrute была запущена на компьютерах жильца.

Сам осужденный вину не признал, утвержадя, что в компьютерах не разбирается, имея лишь неполное среднее образование, а к преступлению мог быть причастен предыдущий арендатор квартиры. Тем не менее, Верховный суд республики решил, что приговор районного суда является «законным и обоснованным».