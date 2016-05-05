Москва, 5 мая, 2016, 12:13 — ИА Регнум. В России по данным на 5 мая яровой сев проведен на площади 13,5 млн гектаров — на 4 млн гектаров больше, чем в 2015 году Яровой сев проведен на площади 13,5 млн гектаров или 25,8% к прогнозу (в 2015 году — 9,5 млн гектаров), сообщили в Минсельхозе РФ.

m.government.ru Поле. Посев зерна

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 8,2 млн гектаров или 26,5% к прогнозу (в 2015 году — 5,4 млн гектаров).

Сахарная свекла засеяна на площади 810,4 тыс. гектаров или 76,5% к прогнозу (в 2015 году — 714,0 тыс. гектаров).

Подсолнечник на зерно — на площади более 2,1 млн гектаров и 30,3% к прогнозу (в 2015 году — 1,5 млн гектаров).

Яровой рапс — на площади 115,2 тыс. гектаров или 12,6% к прогнозу (в 2015 году — 127,5 тыс. гектаров).

Соя посеяна на площади 223,4 тыс. гектаров или 10,1% к прогнозу (в 2015 году — 174,2 тыс. гектаров).

Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посажен на площади 61,0 тыс. гектаров или 15,7% к прогнозу (в 2015 году — 56,7 тыс. гектаров).

Овощи посеяны на площади 66,5 тыс. гектаров или 32,7% к прогнозу (в 2015 году — 40,8 тыс. гектаров).