Москва, 5 мая, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Россия намерена удержать свою позицию мирового лидера по экспорту пшеницы. Как передает RNS, об этом 5 мая сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в Шанхае на выставке SIAL Chine 2016.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

В текущем сельхозгоду Россия, обогнав США и Канаду, вышла на первое место по экспорту пшеницы, который достиг 25 млн тонн, отметил министр. Теперь Россия намерена активно расширять свои рынки сбыта. Поставки сельхозпродукции планируют увеличить в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, подчеркнул глава министерства.

Так, в настоящее время идут переговоры с Японией о поставках сои и пшеницы. «В Японию пока у нас поставка кукурузы. Я думаю, что интерес будет к сое и, конечно, к пшенице. Мы прорабатываем этот вопрос», — заявил Ткачев во время беседы с журналистами.

В качестве одного из перспективных направлений Минсельхоз рассматривает китайский продовольственный рынок. 3 мая в Пекине состоялась встреча Александра Ткачева с министром сельского хозяйства КНР Хань Чанфу, на которой было отмечено, что Россия ожидает начала поставок своей пшеницы на китайский рынок в самое ближайшее время.

В 2015 году Россия собрала урожай зерна почти 105 млн тонн, при этом урожай пшеницы за год вырос на 4%, составив 62 млн тонн.