Тбилиси, 5 мая, 2016, 12:09 — ИА Регнум. В ближайшее время 180 семей беженцев получат в собственность квартиры в Тбилиси, Мцхета и Гори. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом на заседании правительства 5 мая сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили.

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По информации премьера, на сегодняшний день жилые площади уже переданы в собственность 11 645 семьям беженцев, и правительство продолжит работу в этом направлении.

«Мы продолжаем удовлетворение беженцев жильем. Сегодня мы рассматриваем вопрос передачи 180 семьям беженцев в собственность площадей в Тбилиси, Мцхета и Гори. Значительную работу в этом направлении проделали министерство по делам беженцев и расселения и министерство экономики, и постоянным жильем уже удовлетворены 11 645 семей. Мы продолжаем активную работу в этом направлении», — заявил Квирикашвили.