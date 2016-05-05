Пекин, 5 мая, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным попросил передать привет президенту РФ Владимиру Путину и заявил, что очень ждет встречи с ним в июне.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Путин

«Очень ожидаю этот визит в нашу страну в следующем месяце, в июне», — сказал Си Цзиньпин, подчеркнув, что также будет рад вместе с президентом РФ принять участие в Ташкентском саммите ШОС.

Китайский лидер выразил надежду, что сотрудничество между двумя парламентами сможет в дальнейшем сыграть должную роль в развитии российско-китайский отношений и партнёрства. По его мнению развитие российско-китайских отношений отвечает коренным интересам стран и способствуют установлению мира.