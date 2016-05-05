Киев, 5 мая, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Государственный и гарантированный государством долг Украины в долларовом эквиваленте к концу 2015 года составил $65,5 млрд, или около 80% ВВП страны.

Константин Трутовский. Сбор на церковь. 1863

Об этом говорится в опубликованном Национальным банком Украины годовом отчете Совета по финансовой стабильности.

Согласно информации отчета, государственный и гарантированный государством долг в долларовом эквиваленте в течение 2015 года снизился на 6,2% — это порядка $4,3 млрд.

Ранее в украинском Минфине заявляли, что основной причиной таких изменений является проведение реструктуризации и списания части государственного и гарантированного государством внешнего долга. Сейчас в отчета Нацбанка подчеркивается, что именно реструктуризация долга государства была «единственным эффективным решением проблемы чрезмерной долговой нагрузки Украины и позволила избежать дефолта».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Украины Петр Порошенко подписал принятый в апреле Верховной радой закон, которым снимаются временные ограничения моратория на выплату внешнего государственного долга Украины, в том числе и $3 млрд «российского» долга времен президентства Виктора Януковича. Без принятия соответствующего законопроекта действие запрета на осуществление платежей по госдолгу Украины закончилось бы 1 июля.

Вместе с тем министр финансов страны Александр Данилюк заявлял, что Украина должна будет выплатить по долгам в 2018—2020 годах $18 млрд — «а это огромные деньги». Данилюк подчеркнул, что эти выплаты возможны путем привлечения средств на внешних рынках новых заимствований. «Но для этого нужно сейчас показать, что мы надежный партнер и выполняем свои обязательства. Тогда нам поверят и в 18-м году, когда мы выйдем на рынки заимствований», — заявил чиновник.

«Украина стала наиболее зависимой от средств МВФ страной в мире, в прошлом году она обошла всех по показателю отношения задолженности — 12% ВВП», — комментирует экс-глава Нацбанка Украины и бывший первый вице-премьер страны Сергей Арбузов. «Динамика роста долга страны в 2014−15 годах резко контрастирует и с общемировой тенденцией. Портфель МВФ в целом с 2013 по 2015 год уменьшился на 36% до SDR 57 млрд., а долг Украины вырос более чем вдвое — до SDR 7,7 млрд. ($10,7 млрд.). А с учетом катастрофического падения ВВП доля задолженности перед фондом к ВВП возросла вчетверо, с 3% в 2013 году до 12% в 2015 году. В результате на конец прошлого года на каждого из работающих 16 миллионов украинцев приходился долг в $653. Причем если усилия правительства и Национального банка увенчаются успехом и удастся привлечь еще $5,7 млрд, то к концу текущего года отношение долга страны перед Фондом вырастет до 20% ВВП, что будет рекордом десятилетия среди относительно развитых стран. А каждый работающий украинец будет должен Фонду уже $1000», — подсчитал Арбузов.