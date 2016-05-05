Барнаул, 5 мая, 2016, 11:49 — ИА Регнум. В Алтайском крае яровыми зерновыми культурами уже засеяли более 200 тыс. гектаров (8%). Такие данные приводит региональное сельхозуправление. По оценке агрономов, посевы гороха в данный момент занимают 42 тыс. гектаров (около 40%). Сахарная свекла размещена на 4 тыс. гектаров (16%). Подсолнечник алтайские аграрии посеяли на 104 тыс. гектаров (20%). Также в хозяйствах идет сев кормовых культур, которые посеяны на 37 тыс. гектаров.

Камиль Писарро. «Вспаханная земля». 1874 г

Известно также, что до 1 мая на счета сельхозтоваропроизводителей до 1 мая поступили 2,4 млрд рублей господдержки. Это на 65% больше, чем в аналогичный период прошлого года, — отмечает крайсельхозуправление.

Более половины из этих ресурсов — погектарные субсидии. Также аграриям профинансированы субсидии на килограмм реализованного товарного молока первого и высшего сорта, поддержка по привлекаемым кредитам и гранты на развитие семейных ферм, хозяйств начинающих фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.