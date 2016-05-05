Москва, 5 мая, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Большинство жителей США и Франции и половина жителей Германии считают, что ключевую роль в победе над фашизмом во Второй мировой войне сыграли американские вооруженные силы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного французской исследовательской компанией Ifop и британской компанией Populus в рамках Международного проекта по изучению общественного мнения Sputnik.

Победители. 1945

В Великобритании 59% респондентов сочли, что именно их страна сломала хребет фашизму, а роль США ключевой назвали лишь 11% опрошенных. Ключевую роль Советского Союза в победе над нацизмом признали 15% граждан Великобритании.

Во Франции 58% опрошенных назвали главным победителем фашизма США, в Германии — 50%, в США — 79%. Всего 15% респондентов считают, что ключевую роль в этом сыграл СССР.

Участникам опроса было предложено пять вариантов ответа: США, СССР, Великобритания, другие страны и «не знаю».