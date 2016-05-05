Пекин, 5 мая, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Согласно недавно опубликованному рейтингу Times Higher Education World University Rankings, китайский университет Цинхуа впервые вошел в список 20 самых престижных университетов мира.

me Университет Цинхуа

Университет Цинхуа занял 18-ю строчку в рейтинге, обогнав Лондонскую школу экономики и Университет Джонса Хопкинса. В аналогичном рейтинге 2015 г. Университет Цинхуа занял 26-е место, пишет «Сина синьвэнь».

Пекинский университет расположился на 21-й строчке. Чжэцзянский университет, Фуданьский университет и Шанхайский институт транспорта также вошли в сотню лучших вузов мира.

Как отметил редактор рейтинга Фил Бэйти, Китай инвестирует значительные средства в свои университеты, предоставляя все необходимые им ресурсы. В последние годы китайские университеты составляют серьезную конкуренцию ведущим учебным заведениям Европы и Америки.

В рейтинг по версии Times Higher Education попали 3 российских заведения. МГУ занял 30-е место, СПбГУ и МФТИ оказались в конце списка.

Возглавляет тройку лидеров Гарвардский университет. Американский вуз 6-й год подряд признается самым престижным заведением. На второй строчке расположился Массачусетский технологический институт, строчкой ниже — Стэнфордский университет. Все 3 учебных заведения расположены на территории США.